Mikado, Jobmesse oder Grillfest? Der Samstag in Leipzig wird garantiert nicht langweilig

Am letzten Januarwochenende ist in Leipzig wieder einiges geboten. Bei diesen Events wird bestimmt keine Langeweile aufkommen:

Von Annika Rank

Leipzig - Am letzten Januarwochenende ist in Leipzig wieder einiges geboten. Bei diesen Events am Samstag wird bestimmt keine Langeweile aufkommen.

Brettspiel-Nachmittag

Der Leipziger Süden steht am Samstag ganz im Zeichen der Gesellschaftsspiele! Im Medialab des Werk 2 wird ab 16 Uhr nämlich gezockt, was das Zeug hält. Diesmal stehen Klassiker wie Halma, Mikado und Co. im Fokus. Besonderer Wert wird dabei natürlich auf das Miteinander gelegt: Ihr wollt mit Euren Freunden Spaß haben? Oder Euch mit Fremden zusammentun, um gemeinsam eine große Gruppe zu bilden? Hier ist alles möglich, Hauptsache, Ihr bringt Lust auf neue Begegnungen mit. Die Teilnahme kostet Euch keinen Cent.

Im Werk 2 wird am Samstag unter anderem Mikado in großer Runde gezockt. (Symbolbild) © 123rf/valeriopardi

Antikmarkt

Auf dem Gelände des agra-Messeparks findet an diesem Wochenende wieder der große Antikmarkt statt, auf dem man mit etwas Glück und Verhandlungsgabe alles von Kunst über Sammelstücke bis hin zu Möbeln in die Finger kriegen kann. Wie jeden Monat werden bis zu 1000 Händler und Händlerinnen aus aller Welt erwartet. Wer in den Messehallen und der riesigen Freifläche was Gutes ergattern will, sollte also schnell sein: Die Türen öffnen um 8 Uhr, um 15 Uhr ist dann Schluss. Der Eintritt ist für Besucher wie immer kostenlos, für das leibliche Wohl ist durch Streetfood- und Imbiss-Stände gesorgt.

Der Antikmarkt auf dem agra-Messegelände lädt zum Feilschen und Bummeln ein. © agra-Messepark

Jobmesse

Im Congress Center schlagen am Samstag im Zeitraum zwischen 10 und 16 Uhr wieder zahlreiche Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Institutionen ihre Zelte auf, um sowohl Berufseinsteiger als auch Alteingesessene, an Neuorientierung oder Weiterbildung Interessierte anzusprechen. So sind dort unter anderem die Deutsche Bahn, die Bundeswehr, DHL oder Siemens vertreten. Unter dem Motto "Alle Wege zu Deiner neuen Karriere!" werden also alle Interessierten in das Congress Center der Leipziger Messe eingeladen. Der Eintritt ist kostenfrei, am besten besorgt Ihr Euch aber ein Zeitslot-Ticket.

Auf der Jobmesse können sich Interessierte über spannende Berufsangebote informieren. (Symbolbild) © 123RF/thatpichai

Wintergrillen

Bereits zum 14. Mal findet am Samstag das Ur-Krostitzer Wintergillen auf dem Leipziger Marktplatz statt. Und hier geht es um die Wurst: 100 Teams kämpfen in den Kategorien "Bestes Grillteam", "Bestes Alternatives Grillgut" und "Beste Performance" um den Sieg. Der Tag steht also ganz im Zeichen des Genusses. Dem Spektakel können nicht-teilnehmende Leipzigerinnen und Leipziger kostenlos beiwohnen. Zur Auflockerung wird zudem ein buntes Musikprogramm mit Liveauftritten, einer Selbst-Grillstation sowie einer XXL-Rodelbahn angeboten. Und natürlich Getränke und Grillgut bis zum Umfallen! Los geht's um 15 Uhr.

Beim Ur-Krostitzer Wintergillen auf dem Leipziger Marktplatz geht's um die Wurst. (Archivbild) © Gerald Krauser

Party

Wer schon immer mal mitten auf der Karli zu Electro-Swing-, Balkan-Beats oder Groove-Hits abfeiern wollte, sollte am Samstag die Chance im Club Absturz nutzen. DJ Boureni will dort unter dem Motto "Swing a Bash" nach eigener Aussage den "Geist der Zwanzigerjahre mit osteuropäischer Ausgelassenheit" aufleben lassen. Die Türen öffnen um 22 Uhr, danach darf die ganze Nach getanzt und gesungen werden.

Auf dem Gelände der Feinkost wird am Samstagabend gefeiert. © privat