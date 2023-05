Mit reichlich Sport-Prominenz: Neue Stand-up-Paddle-Station eröffnet am Cossi

Mit viel Sportprominenz wurde am Samstag eine sogenannte SUP-Station am Cospudener See eröffnet. © Lutz Brose

Mit geballter Sportprominenz eröffnete Jan Benzien (40) am Samstag eine neue Station für Stand-Up-Paddling (SUP) am Nordstrand des Cospudener Sees.

Der ehemalige Weltmeister im Kanuslalom legt sich nach seiner aktiven Karriere auf dem Wasser auch an Land mächtig ins Zeug. "Damit eröffnen wir den 6. Standort innerhalb von neun Jahren", so Stadthafen Geschäftsführer Benzien bei seiner kurzen Ansprache.

Der Standort am Nordstrand des Cospudener Sees ist kaum zu übersehen. Im Süden von Leipzig gelegen wartet der längste Sandstrand Sachsens mit atemberaubender Aussicht und glasklarem Wasser mit echtem Urlaubsfeeling auf. Dort kann neben dem Stand-Up-Paddling auch gepaddelt oder Beach-Volleyball gespielt werden.

Für Interessierte und sogar Schulklassen des Trendsports SUP werden ab sofort Kurse und Touren angeboten. Als erstes wagten sich die Promis auf ein Mega-SUP, das ebenfalls ausgeliehen werden kann.