Nach langer Sanierung: Übernachtungshaus im Leipziger Westen wieder in Betrieb

Leipzig - Nach aufwendigen Sanierungsarbeiten soll das Übernachtungshaus für wohnungslose Männer in der Rückmarsdorfer Straße 7 in Leipzig bald wieder bewohnbar sein.

Das Übernachtungshaus für wohnungslose Männer kann bald wieder bezogen werden. © Stadt Leipzig

Rund 1,8 Millionen Euro flossen dort seit Herbst 2021 in die Brandschutz-Sanierungen, Modernisierungen und die Verbindung zum benachbarten Integrationshaus.

Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, wurden die Büros ins Dachgeschoss verlegt, damit Platz für weitere - insgesamt nun 70 - Schlafplätze gemacht werden konnte. "Kurzfristige Aufstockungen in besonderen Situationen sind möglich", hieß es.

Die während der Baumaßnahme in der Torgauer Straße 290 notuntergebrachten Männer sollen dann in den kommenden Tagen wieder in das ursprüngliche Übernachtungshaus eingewiesen werden.

In der Einrichtung werden den Männern nicht nur Schlafplätze, sondern auch Hilfestellungen bei individuellen Problemlagen durch Sozialarbeitende geboten.