Neue Messanlagen: Leipzig startet Blitzer-Offensive

Leipzig - Keine Macht den Rasern! Um Leipzig für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen, hat das Ordnungsamt vier neue Messanlagen installiert, die in Kürze für einige unangenehme Bescheide im Briefkasten sorgen könnten.

In der Antonienstraße in Leipzig-Plagwitz geht bald ein moderner Blitzer in Betrieb. © Lutz Brose

Den Angaben des Leipziger Ordnungsamts nach werden derzeit vier neue Messplätze im Stadtgebiet errichtet - unter anderem in der Antonienstraße, der Permoserstraße und der Prager Straße.

Dabei handelt es sich um laserbasierte Anlagen, die sowohl Rotlicht- als auch Geschwindigkeitsverstöße erfassen können.

2024 und im kommenden Jahr will die Stadt Leipzig 1,83 Millionen Euro in die Erneuerung von stationären Blitzern stecken. Bislang sind insgesamt acht stationäre Blitzer zur Geschwindigkeitsüberwachung in Betrieb und 14 Messplätze zur Rotlichtüberwachung.

Die seit knapp 30 Jahren im Einsatz blitzenden Rotlicht-Wächter sollen nun Stück für Stück durch die Kombi-Modelle ersetzt werden. Zwei Blitzer dieser Art sind bereits seit 2020 am Tröndlinring und an der Jahnallee aktiv.

Zusätzlich zu den stationären Anlagen sind noch mobile Blitzer-Anhänger des Typs Enforcement Trailer an immer verschiedenen Standorten der Messestadt unterwegs.