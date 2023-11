Nur noch Asche: Brandstifter zünden Wohnwagen in Leipziger Lagerhalle an

Leipzig - Nichtsahnend gingen die Besitzer in die Lagerhalle im Leipziger Stadtteil Engelsdorf, um ihren Wohnwagen zu holen und fanden stattdessen nur noch Asche vor.

Vom einstigen Wohnwagen ist nicht mehr viel übrig. © Leipzig Livereport

Am Mittwoch gegen 11 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein.

Wie die Polizeidirektion Leipzig berichtete, ist nicht klar, wann genau die Tat passiert ist. Sie lässt sich allerdings auf den Zeitraum zwischen 28. Oktober und 8. November eingrenzen.

Im besagten Zeitraum drangen die bisher noch unbekannten Täter in eine Lagerhalle in der Werkstättenstraße ein und zündeten den dort abgestellten Wohnwagen an.

Dieser brannte im Anschluss komplett aus. Durch das Feuer wurde auch die Halle leicht beschädigt. Die Feuerwehr musste allerdings nicht gerufen werden, da das Feuer von alleine erlosch.

"Die Polizei sicherte am Ort Spuren und hat unter anderem Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung und des Hausfriedensbruchs aufgenommen", verrät Polizeisprecherin Maxi Böckel.