Plätschern, Sprudeln, Tropfen: Leipzig eröffnet die Brunnensaison

Leipzig - Mit dem Einschalten des Granit-Brunnens auf dem Nikolaikirchhof startet die Leipziger Stadtreinigung am heutigen Dienstag in die Brunnensaison 2023.

Als ein Geschenk für die Stadt Leipzig entwarf Londoner David Chipperfield den Granit-Brunnen zu Ehren der Friedlichen Revolution. © Stadtreinigung Leipzig

Am Dienstag nahmen die Handwerker des Eigenbetriebs Stadtreinigung Leipzig den im Durchmesser 3,30 Meter großen Brunnen wieder in Betrieb.

Bereits in den vergangenen Tagen startete die Stadtreinigung - im Auftrag des Amtes für Stadtgrün und Gewässer - mit den Vorbereitungen, sodass uns Leipzigs Brunnen auch in dieser Saison wieder die Stadt versüßen können.

Insgesamt 24 Brunnen sollen in diesem Sommer wieder sowohl Besucher als auch Bewohner begeistern. So stellen zum Beispiel der Mendebrunnen auf dem Augustusplatz, die Fritz-von-Harck-Anlage am Bundesverwaltungsgericht oder auch das Wasserspiel in der Grimmaischen Straße wahre Oasen der Messestadt dar.

Doch mahnt die Stadtreinigung zur Vorsicht! Viele Leipziger würden die Brunnen an heißen Sommertagen als eine Erfrischung nutzen. Deshalb weist der Eigenbetrieb darauf hin, dass die Wasserqualität nicht den hygienischen Anforderungen an Badegewässer entspricht.

"Die Anlagen werden im sogenannten Pumpenumlauf betrieben und binden deshalb auch herumfliegenden Schmutz und Staub. Darüber hinaus sind Springbrunnenanlagen zumeist historische und denkmalgeschützte Bauwerke mit sensibler Bausubstanz und empfindlichen Abdichtungssystemen, die beschädigt werden können", sagte Betriebsleiter der Stadtreinigung Thomas Kretzschmar.