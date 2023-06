22.06.2023 13:57 Pride Month am DHL Drehkreuz Leipzig: Flieger mit Regenbogenflagge

Handballspieler Lucas Krzikalla präsentiert am Pride Month von DHL einen Flieger in neuem Regenbogendesign in Leipzig.

Von Gloria Prokisch

Leipzig - Am Donnerstag hat mit Lucas Krzikalla (29), ein Handballspieler des Bundesligisten SC DHfK Leipzig, den neu designten Rainbow-Flieger von DHL Express präsentiert. v.l.n.r. Pilot Zac Brown gemeinsam mit Airline-Chef Christoph Hofmann und DHfK-Urgestein Lucas Krzikalla (29) im Frachtraum eines DHL Fliegers © DHL Drehkreuz Leipzig Der Airbus A300 soll in den kommenden Monaten mit auffälliger Regenbogenflosse in ganz Europa unterwegs sein. Das Design der Beklebung in Regenbogenfarben entwarf DHL-Mitarbeiter Hannes Hochheim. Am DHL Drehkreuz Leipzig arbeiten Menschen aus rund 100 verschiedenen Nationen. Daher stehen im Mittelpunkt der Firmenkultur Vielfalt, Chancengerechtigkeit, Inklusion und Zugehörigkeit. Die Belebung des Flugzeugs mit der Regenbogenflagge soll diese wichtigen Werte in die Welt tragen. Leipzig Lokal Roland-Kaiser-Konzert auf der Festwiese Leipzig: Das müsst Ihr bei der Anreise unbedingt beachten! Weil diese Werte DHL und ihren langjährigen Partner SC DHfK verbinden, wurde die erfolgreiche Partnerschaft um ein weiteres Jahr verlängert. Lucas Krzikalla und DHL unterstützen CSD in Leipzig v.l.n.r. DHL Mitarbeiter und gleichzeitig Designer der Regenbogenflosse, Hannes Hochheim mit DHL Drehkreuz Geschäftsführer Elio Curti © DHL Drehkreuz Leipzig "Als weltweit tätiges Unternehmen betrachten wir die Vielfalt unserer Belegschaft als große Stärke und fördern die Inklusion im Arbeitsalltag", kommentiert Elio Curti, Vorsitzender Geschäftsführer der DHL Hub Leipzig GmbH.

Airline-Chef Christoph Hofmann, ergänzt: "Uns ist es wichtig, dass Diversität wirklich gelebt wird und nicht nur ein theoretischer Ansatz bleibt." DHL unterstützt das dritte Jahr in Folge den Christopher Street Day in Leipzig und ist sogar erneut mit einem eigenen Event-Truck dabei. Auch die interne Diversity Week bietet den Mitarbeitern viele Angebote rund um das Thema Vielfalt. Leipzig Lokal Wie soll der Wilhelm-Leuschner-Platz gestaltet werden? Stadt zeigt Umfrage-Ergebnisse Zu erfolgreichen Projekten gehört dabei auch das Inklusionsprogramm für gehörlose Menschen. Bereits 18 Mitarbeiter mit Hörbehinderungen haben dadurch einen Job bei DHL gefunden.

Titelfoto: DHL Drehkreuz Leipzig