Rappen, Zocken, Glühwein schlürfen: So entspannt wird Euer Sonntag in Leipzig

Zentrum - Musikalisch wird es im Zeitgeschichtlichen Forum in der Innenstadt (Grimmaische Straße): Die Ausstellung "HITS & HYMNEN - Klang der Zeitgeschichte" macht Musik lebendig. Von Nicoles (59) "Ein bisschen Frieden" bis hin zu Bruce Springsteens (74) legendärem Konzert vor 160.000 Fans in Ost-Berlin 1988 haben so viele Künstler die Geschichte beeinflusst. Hier könnt Ihr so manchen Auftritt noch einmal erleben.

Geöffnet ist das Zeitgeschichtliche Forum von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Tipp: Ab 14 Uhr findet eine öffentliche Führung statt.