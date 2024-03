Schwindelige Höhe und hohe See: Das geht am Samstag in Leipzig

So langsam erwacht Leipzig aus seinem Winterschlaf. Was Euch am Samstag in der Messestadt erwartet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Extravagante Shows, Saisonstarts und außergewöhnliche Party-Abende: So langsam erwacht Leipzig aus seinem Winterschlaf. Was Euch am Samstag in der Messestadt erwartet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Trödelmarkt auf dem Festplatz am Cottaweg.

"Trödeln, Handeln, Feilschen" heißt es wieder am Samstag auf dem Festplatz am Cottaweg. Von 9 bis 17 Uhr öffnen hier Stände jeglicher Art, egal ob Antik, Secondhand oder Rarität. Die Auswahl der Einzelstücke lässt Sammlerherzen höher schlagen. Aber auch für Trödel-Neulinge gibt es einiges zu entdecken.

Beim Trödelmarkt am Cottaweg gibt es einiges zu entdecken, egal ob bunte Gläser-Sammlung oder neue Kommode. (Symbolbild) © Emily Mittmann

Info-Tag Bernd-Blindow-Schulen

Von 10 bis 14 Uhr bekommt Ihr die Chance, den modernen Campus zu entdecken, die Lernräume unter die Lupe zu nehmen, die Mensa zu testen und einen Einblick in die vielseitigen Möglichkeiten der Schulen zu erhalten. Diese bieten unter anderem Ausbildungen im Bereich Logopädie sowie Erziehung an und verfügen über Fachoberschulen mit den Schwerpunkten "Gestaltung", "Gesundheit und Soziales" und "Wirtschaft und Verwaltung". Aber auch duale Studiengänge können hier absolviert werden. Mehr Details bekommt Ihr auf Blindow-Leipzig.de und vor Ort beim Info-Tag.

Verschiedene Präsentationen informieren am Info-Tag an den Bernd-Blindow-Schulen über Euren Traumberuf. (Symbolbild) © 123RF/kasto

Saisonstart für die MS Cospuden

Nach dem Saisonstart am Freitag sticht an diesem Wochenende die "MS Cospuden" wieder in See. Auf der moderierten 70-minütigen Rundfahrt erfahrt Ihr mehr über Leipzigs idyllischstes Gewässer. Genießt währenddessen die steife Brise auf dem Sonnendeck oder lasst Euch wettergeschützt unter Deck mit Kaffee und Kuchen verwöhnen. Die erste Tour startet um 13 Uhr. Plätze könnt Ihr vorab online buchen.

Seit Freitag schippert die "MS Cospuden" wieder über den malerischen Cospudener See. © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Varieté der Extreme im Krystallpalast

Adrenalin pur verspricht die neue Show "Riskant - Varieté der Extreme" im Krystallpalast. In einem "anarchischen Gesamtkunstwerk", wie es das Kleinkunst-Theater beschreibt, sorgen Messerwerfer, Feuerschlucker, Akrobaten und Magier nicht nur für reichlich Spannung, sondern auch für eine Grenzen sprengende Show. Tickets, Preise und Show-Zeiten findet Ihr auf Krystallpalast.de.

Luft-Akrobat Seraphim Richter begeistert seine Zuschauer mit seiner Performance an den Strapaten. © Bildmontage: Krystallpalast Varieté/PanRay Photography/Seraphim Richter

"Falco - Das Musical"

Um das musikalische Genie von Pop-Ikone Falco angemessen zu würdigen, zeigt "Falco - Das Musical" das Lebenswerk des Ausnahmetalents in einem zweistündigen Live-Erlebnis. Um 20 Uhr startet die Show. Tickets bekommt Ihr noch auf Eventim.de und Reservix.de.

Mit Hits wie "Rock Me Amadeus" (1985) schrieb Falco Geschichte. Nun wird das Lebenswerk des Künstlers mit einem Musical gewürdigt. © Karin Haselsteiner/PR "Falco - Das Musical"

"Early Disco" ab 20 Uhr

Party-People, die ungern bis in die Puppen tanzen, dürfen sich am Samstag über einen revolutionären Club-Abend freuen. Die "Early Disco" im "Barfusz" ist die perfekte Veranstaltung für alle, die am Sonntag noch etwas vorhaben. Schon um 20 Uhr soll es mit Vollgas losgehen, sodass bis 0 Uhr alle Teilnehmenden in Fahrt gekommen sind. Was Euch bei der Feier sonst noch erwartet, erfahrt Ihr auf Barfusz.de.

Die "Early Disco" verspricht eine revolutionäre Party, die schon um 20 Uhr beginnt und um 0 Uhr endet. (Symbolbild) © 123RF/melnyk58