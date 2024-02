08.02.2024 16:15 842 Sie saß in einem Auto: Passant findet Leiche auf Leipziger Parkplatz!

Auf einem Parkplatz an der Braustraße in Leipzig entdeckte ein Mann am Donnerstagvormittag eine leblose Person.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Tragischer Fund am Donnerstag in Leipzig! Auf diesem Parkplatz an der Braustraße wurde am Donnerstag die Leiche gefunden. © Christian Grube Auf einem Parkplatz an der Braustraße entdeckte ein Mann am Vormittag eine leblose Person. "Wir wurden gegen 11.20 Uhr über den Fund informiert", erklärte Polizeisprecherin Therese Leverenz gegenüber TAG24. Die Leiche soll zum Zeitpunkt des Todes in einem Auto gesessen haben. Rettungskräfte wurden alarmiert. Ein angeforderter Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Unklar ist derzeit noch, warum der Tote in dem Auto gesessen hatte. Einem Bericht der "Bild" zufolge handelt es sich bei dem Wagen um einen ausrangierten Ford ohne Kennzeichen. Leipzig Lokal Achtung: Gefährliche Aktion gefährdet Leipziger Zugfahrer Auch die Frage, ob der Mann eines natürlichen Todes gestorben oder möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden war, muss derzeit noch geklärt werden. Beamte der Leipziger Kripo waren am Donnerstag vor Ort und sicherten Spuren. Derzeit ist noch unklar, warum der Mann in dem verlassenen Auto gesessen hatte. Die Polizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen. © Christian Grube Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Titelfoto: Christian Grube