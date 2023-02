Sperrungen an Rosensonntag: Leipzigs Narren machen die Innenstadt dicht

Am Rosensonntag ziehen Leipzigs Narren einmal mehr durch die Innenstadt. © Hendrik Schmidt/dpa

Leipzigs Stadtverwaltung warnt, dass im Zuge des 24. Rosensonntagsumzugs mit Einschränkungen innerhalb der Innenstadt zu rechnen ist.

Der Umzug verläuft am Sonntag, ab 14 Uhr, über Brühl und Hainstraße, die Westseite des Marktes, Petersstraße, Preußengäßchen, Neumarkt, Reichsstraße, Salzgäßchen zum Markt bzw. Alten Rathaus.

Die Zufahrt in den Brühl werde bereits ab 11 Uhr gesperrt. Hintergrund: Die Umzugswagen müssen aufgestellt werden. Ab 11.30 Uhr erfolgt die Sperrung des Neumarkts Höhe Kupfergasse, die Durchfahrt an der Polleranlage Thomasgasse bzw. die Ausfahrt an der Polleranlage Am Hallischen Tor ist ab 13 Uhr nicht mehr möglich.

Gegen 17 Uhr werden die Sperrungen laut Stadtverwaltung wieder aufgehoben.

Die Einschränkungen wirken sich auch auf den ÖPNV aus. Die Buslinie 89 verkehrt ab 12 Uhr in beiden Richtungen über den Promenadenring.

Am Parkhaus "Oelßners Hof" sowie den Tiefgaragen "Museumswinkel" und "Motel One" wird es zudem zeitweise zu Behinderungen kommen. Alle anderen Parkhäuser und Tiefgaragen sind nicht betroffen.