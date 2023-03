Leipziger Tourismus im Aufschwung: DIESER Monat war der beliebteste seit Beginn der Aufzeichnungen

Leipzig - Nach Rückschlägen während der Corona -Pandemie durfte sich die Stadt Leipzig im vergangenen Jahr über einen deutlichen Aufschwung in der Tourismus-Branche freuen.

Leipzigs Tourismusbranche befindet sich nach der Pandemie endlich wieder im Aufschwung. © PR/Andreas Schmidt

Die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH veröffentlichte am Freitag die Zahlen aus dem Jahr 2022 - und die können sich wirklich sehen lassen: So wurden im Vergleich zum Vorjahr 79,7 Prozent mehr Ankünfte (1,7 Millionen) und 65,8 Prozent mehr Übernachtungen (3,3 Millionen) in der Messestadt verzeichnet.

Knapp schrammten diese Werte an denen des Rekordjahres 2019 vorbei, dennoch zeigte die Auswertung einige bemerkenswerte Daten auf: Nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen wurden in einem Monat so viele Übernachtungen registriert wie im Juli 2022 mit insgesamt 370.897.

Nicht nur das Stadtgebiet, sondern auch die Region Leipzig durfte sich über einen Zuwachs von 22,7 Prozent gegenüber 2021 freuen und weist einen guten Wert von 1,9 Millionen Übernachtungen auf.

"Für die Gesamtdestination 'Leipzig Region' ergibt sich ein Volumen von rund 5,3 Mio. Übernachtungen", so Pressesprecher Andreas Schmidt. "Das entspricht einem Anteil von 33,8 Prozent an den gesamten Übernachtungen in Sachsen."

Damit blieb die Region Leipzig auch im Jahr 2022 die gefragteste Region Sachsens. Betrachtet man lediglich die Stadtgebiete, liegt Dresden mit 3,8 Millionen Übernachtungsgästen knapp vor der Messestadt, Chemnitz liegt mit 442.714 deutlich darunter.