Ukrainer sind jetzt stärkste ausländische Bevölkerungsgruppe in Leipzig

Geflüchtete aus der Ukraine am Hauptbahnhof Leipzig. 12.800 Ukrainerinnen und Ukrainer waren im vergangenen Jahr nach Leipzig gezogen. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Knapp 11.700 Ukrainerinnen und Ukrainer lebten demnach Ende 2022 in Leipzig, was einen Bevölkerungsanteil von 1,9 Prozent ergebe. 86 Prozent von ihnen seien bis Mai vergangenen Jahres eingereist, wie die Stadt mitteilte.

Insgesamt seien mehr als 12.800 Einwohner aus der Ukraine zugezogen. Knapp 3200 von ihnen hätten Leipzig jedoch bereits wieder verlassen und seien an einen anderen Ort in Sachsen, in Deutschland, zurück in die Ukraine oder in einen anderen Staat gezogen.

Der Bevölkerungszuwachs wirkte sich auch auf das Umzugsgeschehen aus. So seien inzwischen mehr als 7300 Umzüge ukrainischer Einwohner in Leipzig registriert worden.

707 Ukrainerinnen und Ukrainer - und damit die meisten - seien derzeit in Lausen-Grünau gemeldet. "Auch in Paunsdorf, Zentrum-Südost, Volkmarsdorf, Reudnitz-Thonberg, Altlindenau und Neustadt-Neuschönefeld sind jeweils über 400 Betroffene registriert", hieß es in einer Mitteilung.

Weil sich überwiegend Mütter und Kinder auf die Flucht begeben hätten, sei die ukrainische Bevölkerung jünger und weiblicher als die übrige.