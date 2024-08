Verkehrschaos vorprogrammiert? Sperrungen und Einschränkungen rund um RB Spiel in Leipzig

Ins westliche Waldstraßenviertel kommen Berechtigte "über eine Kontrollstelle in der Goyastraße/Waldstraße mit Zufahrt über die Straße Am Sportforum/Goyastraße", informiert das Ordnungsamt weiter.

Wer kein Knöllchen oder gar das Abschleppen des eigenen Autos riskieren will, sollte sich unbedingt an die Halteverbote im Umfeld des Stadions halten.

Nutzt die Möglichkeit der Park-and-Ride-Parkplätze. (Archivbild) © dpa/Martin Schutt

Da die Parkmöglichkeiten im Stadionumfeld beschränkt sind, solltet Ihr Euch überlegen, das Auto auf einem Park-and-Ride-Parkplatz abzustellen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion zu fahren.

Diese sind zum Beispiel bei der Neuen Messe, am Schönauer Ring, in der Plovdiver Straße, in Lausen und am Völkerschlachtdenkmal zu finden.

Eine Übersicht mit Wegbeschreibung findet Ihr auf der Seite der Stadt sowie über Anzeigetafeln auf dem Autobahnring und an den Bundesstraßen.

Wie Ihr von den Parkplätzen aus am besten zum Spiel kommt, ist auf der Seite der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) sowie der kostenlose App LeipzigMOVE einzusehen. Darüber hinaus steht unter der Tel. 034119449 ein Servicetelefon zur Verfügung.

In der Tarifzone 110 könnt Ihr Busse, Straßenbahnen und Nahverkehrszüge vier Stunden vor und nach dem Spiel kostenlos nutzen.

Radfahrer können Ihr Bikes auf der bewachten Festwiese abstellen.