Verkehrspläne vor Leipzigs Hauptbahnhof: Radspur wird zur Stadtrats-Sache

Der Autoverkehr vor dem Leipziger Hauptbahnhof könnte sich nach Ostern deutlich reduzieren. Die Pläne der Stadt will die Linke nun in der nächsten Ratssitzung besprechen. © Ralf Seegers

Den Stadträten Sören Pellmann (46), Dr. Volker Külow und Oliver Gebhardt (62) geht es dabei in ihrer Anfrage um die Klärung grundsätzlicher Fragen: Wie werden die Spuren vor dem Hauptbahnhof künftig aufgeteilt? In welchen Schritten erfolgt die Umsetzung? Auf welche Zahlen beruft sich die Stadt bei der Begründung der Maßnahme? So lauten einige der Punkte ihrer Anfrage, die sie bei der nächsten Ratsversammlung am 19. April besprechen wollen.

"Wir sind überzeugt davon, dass die notwendige Verkehrswende nur gelingen kann, wenn sie gemeinsam mit den Leipzigerinnen und Leipzigern und nicht gegen sie gestaltet wird", erklärten die drei Stadträte dazu am Samstag in einer Pressemitteilung zur Anfrage. "Statt einer durchdachten und breit diskutierten Strategie wird hier eine einzelne Maßnahme mit der Brechstange durchgedrückt."

Leipzigs Stadtverwaltung hatte am Donnerstag überraschend Pläne veröffentlicht, bereits in der kommenden Woche den vierspurigen Autoverkehr vor dem Hauptbahnhof auf zwei Spuren reduzieren zu wollen.

Der dadurch frei werdende Bereich solle wiederum der Entzerrung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs entgegenkommen.