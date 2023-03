Verkehrs-Überwachung in Leipzig jetzt auch mit Fahrrädern im Einsatz

Leipzig - Parksündern und Verkehrs-Rowdys in Leipzig wird nun nicht nur zu Fuß und via Auto, sondern auch auf dem Rad zu Leibe gerückt: Die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung des Ordnungsamts wurden mit neuen Diensträdern ausgestattet.

Erkennbar sind die Streifen an ihrer schwarz-gelben Funktionskleidung - allerdings mit der Aufschrift "Ordnungsamt" statt "Polizeibehörde". © Anke Brod

Wie die Stadt Leipzig am Freitag mitteilte, wurden für die 23 Beschäftigten insgesamt 18 neue Diensträder angeschafft. Diese sollen eine Ergänzung für die Fuß- und Autostreifen darstellen.

"Die Präsenz der Verkehrsüberwachung wird deutlich gestärkt. Wir können die Einsatzorte dem Bedarf entsprechend schnell wechseln und die Überwachung der Verkehrsanlagen wesentlich effektiver realisieren", freute sich Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal über die neue Ausstattung.

Vor allem können so nun auch Radwege oder Orte, an denen die Streifenfahrzeuge nicht nah abgestellt werden können, besser überwacht werden. Auch die Perspektive der Radfahrenden in Leipzig könne damit noch stärker in die tägliche Arbeit einfließen.

Erkennbar sind die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung an ihrer schwarz-gelben Funktionsbekleidung mitsamt der Aufschrift "Ordnungsamt".