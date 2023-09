Vielfalt über Vielfalt: Der Samstag in Leipzig trifft jeden Geschmack

Leipzig - Ob Theater auf den Straßen oder Flohmarkt auf der Pferderennbahn, auch an diesem Samstag lässt sich die Messestadt wieder etwas einfallen. Die Veranstaltungen dieses Wochenendes versprechen jede Menge Abwechslung. Was in Leipzig geht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Zum 26. Mal findet am Samstag im Zoo Leipzig die Benefizveranstaltung "K!DZ" statt. Mithilfe der Spendengelder der Zoo-Besucher unterstützt das Event die Stiftung der Kinderklinik, die den Familien kranker Kinder unter die Arme greift. Im vergangenen Jahr kamen so insgesamt mehr als 54.000 Euro zusammen.

Am Samstag wollen unter anderem das Theater Labaaz, Charming Jay und die Compagnie Lapadou die Passanten zum Staunen bringen. Zu finden sind die Spielorte ab 15 bis 17.30 Uhr in der Peters- und der Grimmaische Straße.

Zum vorletzten Mal lädt die Pferderennbahn Scheibenholz auf ihren Flohmarkt zum Trödeln ein. Von April bis Oktober hatte die Location an vier Terminen einen Markt für alle Secondhand-Artikel aus Kleiderschrank oder Dachboden veranstaltet. Am Wochenende des 21. Oktobers wird die diesjährige Trödel-Saison dann ein Ende finden.

Was wäre ein Samstag ohne Party? Eins ist sicher, Leipzig hat davon genug zu bieten!

Wie wäre es denn zum Beispiel mit Rock and Roll der 80er in der Moritzbastei. Auf drei Floors heizen Euch Queen, Kiss, Billy Idol und Co. gemäß dem Motto "Rock the 80s!" so richtig ein.

Für alle Ballermann-Fans hat Leipzigs altes Stadtbad genau das richtige. Entertainer Denny Dekadent und seiner "100 Prozent Vollgas"-Show verspricht Euch "originale Playa-Stimmung" wie Vorort auf Malle. Mehr über die Party erfahrt ihr hier.