Wieder über 100 Falschparker rund um das RB-Stadion, doch die meisten waren keine Fußballfans

Von Eric Mittmann

Leipzig - Die Verkehrskontrollen von Polizei und Ordnungsamt rund um Spiele von RB Leipzig gehen weiter, so auch bei der Partie gegen den 1. FC Köln (6:0) am Samstag. Auch diesmal wurden wieder mehr als 100 Strafzettel verteilt - die meisten davon jedoch nicht an Fußballfans.

Auch am Samstag registrierten Polizei und Ordnungsamt wieder mehr als 100 verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge rund um das RB-Stadion. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. © Leipzig Livereport Denn zeitgleich zum Bundesliga-Spiel in der Red Bull Arena fand am Cottaweg die Leipziger Herbstkleinmesse statt und zog offenbar auch so manchen Falschparker an. Insgesamt 111 verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge wurden von den Ordnungskräften gezählt und bestraft. Die meisten davon, so teilte es die Polizei am Sonntag mit, in Zusammenhang mit der Kleinmesse. Zwei Autos seien dabei so verkehrt geparkt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Immerhin: In 640 Fällen hätten Gespräche mit den Fahrern dazu geführt, dass diese ihr Gefährt nicht verkehrswidrig abstellten, sondern sich einen besseren Ort zum Parken suchten.

Polizei und Ordnungsamt wollen auch beim nächsten Spiel wieder kontrollieren