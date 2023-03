Fossilienbörse, Weinmesse und Street Food: Das alles könnt Ihr am Wochenende in Leipzig erleben!

In der Messestadt gibt es am Wochenende sowohl drinnen als auch draußen einiges zu erleben.

Von Annika Rank

Leipzig - Auch wenn das Wetter am Wochenende vermutlich von niedrigen Temperaturen und einigen Regentropfen geprägt sein wird, sollten sich die Leipzigerinnen und Leipziger davon nicht die Laune verderben lassen. Immerhin gibt es in der Messestadt drinnen sowie draußen einiges zu erleben:



Mineralien- und Fossilienbörse

Die Fachgruppe Geologie und Paläontologie veranstaltet am Samstag ein Event, an dem sowohl Erwachsene als auch Kinder Gefallen finden werden: die Mineralien- und Fossilienbörse im Ring-Café. Auf zwei Etagen präsentieren rund 85 Aussteller ihre Kostbarkeiten, die wohl alle Augen zum Glänzen bringen dürften. Wer also auf der Suche nach Gesteinen, Mineralien und Fossilien ist oder sich mit anderen Sammlern austauschen will, kann zwischen 10 und 17 Uhr vorbeikommen. Der Eintritt ist frei, Essen und Trinken gibt es vor Ort zu kaufen.

Egal, ob Ihr die Kristalle einfach nur anschauen oder aber sogar kaufen wollt - auf der Börse wird es Euch möglich sein. © 123rf/irrinn0215

Streetfood-Festival

Es ist wieder so weit! Am Wochenende lädt das regelmäßig nach Leipzig wiederkehrende Streetfood-Festival auf die Alte Messe ein, um dort mal über den kulinarischen Tellerrand blicken zu lassen. Vor Ort sind Dutzende Essensstände aufgebaut, bei denen man ungewöhnliche und spezielle Spezialitäten aus aller Welt probieren kann. Die Türen öffnen sich um 11 Uhr und sind am Samstag bis 22 Uhr und am Sonntag bis 20 Uhr geöffnet. Tagestickets für das Festival gibt es für 3 Euro an der Kasse vor Ort, Kinder unter 14 Jahren dürfen kostenlos aufs Gelände. Guten Appetit!

Auf dem Gelände der Alten Messe findet am Wochenende ein Streetfood Festival statt. (Symbolbild) © 123RF/ammentorp

WeinMesse

Um dem schlechten Wetter am Wochenende zu entkommen, könnt Ihr Euch sowohl am Samstag als auch Sonntag auf den Weg ins Werk 2 in den Leipziger Süden machen. Dort steht ein ganz ausschlaggebendes Wort im Vordergrund: der Genuss. Weinmacher aus ganz Deutschland stellen ihre besten Tropfen vor und laden zum Trinken und Plaudern ein. Am Samstag könnt Ihr der Messe und allen Winzern von 13 bis 20 Uhr, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr einen Besuch abstatten. Der Eintrittspreis beträgt täglich 12 Euro, Tickets sind auf der Website der WeinMesse oder an der Tageskasse erhältlich.

Lust auf eine oder mehrere Weinproben? Dann könnte die WeinMesse in Leipzig das richtige Event für Euch sein. © www.dasteam.de

(Floh)märkte

Auf dem Innenhof der Feinkost im Herzen der Südvorstadt findet am ersten Samstag des Monats regelmäßig ein Flohmarkt statt - und nun ist es wieder an der Zeit. Mehr als 65 Händler bieten dort zwischen 10 und 16 Uhr ihre Waren an, auch für das leibliche Wohl soll mit Grillgut und Getränken gesorgt sein. Der Eintritt ist frei. Auch im Westen der Stadt könnt Ihr am Sonntag dem Trödeln hingeben. Der Kiezflohmarkt in Plagwitz bietet alles an, was das Krimskrams-Herz begehrt, von Plunder über Sammlerstücke und Klamotten bis hin zu Spielzeug und Möbeln ist alles mit dabei. Um 10 Uhr öffnen die Türen des Westwerkes in der Karl-Heine-Straße, Schluss ist dann um 16 Uhr. Keinen Flohmarkt, sondern einen Stoffmarkt könnt Ihr am Sonntag auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz besuchen. Auf dem "Eldorado für Nähbegeisterte" gibt es eine riesige Auswahl an Stoffen und Nähzubehör zu bestaunen. Der Markt ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Auf dem Gelände der Feinkost könnt Ihr gemütlich über den monatlich stattfindenden Flohmarkt schlendern. © privat