Trödelmarkt, Blumenschau und One-Hit-Wonder-Party: Am Wochenende ist viel los in Leipzig!

Leipzig - Der Februar neigt sich langsam dem Ende zu. Und auch am letzten Wochenende des Monats gibt es in Leipzig wieder einiges zu erleben und zu sehen.

Ob "Are You Gonna Be My Girl" von Jet, "Lemon Tree" von Fools Garden oder "Breakfast at Tiffany's" von Deep Blue Something - manchmal braucht eine Band keine dauerhafte Aneinanderreihung von Hits, sondern einfach nur den einen. Um den besten Eintagsfliegen-Songs ihre verdiente Bühne zu bieten, findet deshalb am Samstagabend ab 22 Uhr die große "One Hit Wonder Night" in der Moritzbastei statt. Karten gibt's ab 8 Euro.

Wer stattdessen mehr Lust auf 80er-Hits aus verschiedensten Genres hat, kann sich ab 23 Uhr auch ins Ilses Erika nach Connewitz begeben. Dort steigt die beliebte "We are the 80s & shockwave"-Party, bei der auf zwei Dancefloors getanzt und gesungen werden kann. Von Pop über Wave und NDW bis hin zu Rock ist für jeden Geschmack etwas dabei.