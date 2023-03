LVB investieren rund 90 Millionen Euro in neue Fahrzeuge und besseres Liniennetz

Leipzig - Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) investieren 89,6 Millionen Euro in neue Fahrzeuge und ein verbessertes Liniennetz.

Die LVB wollen in nachhaltigere und emissionsfreie Fahrzeuge investieren. © Jan Woitas/dpa

"Mit den hohen Investitionen wollen wir weitere Impulse für Wachstum setzen", so Ulf Middelberg, Sprecher der LVB-Geschäftsführung. "Die Fahrgast- und Stammkundenzahlen geben uns Rückenwind, sind aber auch Ansporn, eine gute Leistung zu erbringen, und die Investitionen umzusetzen."

Rund 33 Millionen Euro der Gesamtsumme sollen in neue Fahrzeuge investiert werden, insbesondere in die schrittweise Einführung der E-Bus-Technologie. So soll die Buslinie 60 bereits im Laufe dieses Jahres komplett emissionsfrei unterwegs sein.



Weitere 41,4 Millionen Euro sollen die Leistungsfähigkeit des Netzes verbessern. Konkret wird dabei an gemeinsame Bauprojekte mit der Stadt Leipzig und den Wasserwerken gedacht. Als Beispiele dafür wurden in der Pressemitteilung die Waldstraße und Wiedebachstraße aufgeführt.

"Auch in diesem Jahr modernisieren wir Gleis- und Stromanlagen sowie Haltestellen, um einen einfachen und barrierefreien Umstieg für alle Leipziger möglich zu machen", ergänzte Ronald Juhrs, LVB-Geschäftsführer Technik und Betrieb.