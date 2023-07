Mädchen (15) aus Leipzig wird vermisst: Wer hat die Jugendliche gesehen?

Beatrix Monika S. (15) aus Leipzig wird vermisst. Die Jugendliche verließ am Montag die Uniklinik, seitdem fehlt jede Spur von ihr. © Montage: Friso Gentsch/dpa; Polizei Sachsen: Friso Ge

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde das Mädchen das letzte Mal am Montag gegen 16.20 Uhr in der Liebigstraße gesehen.

Dort habe die Jugendliche das Universitätsklinikum verlassen und sei seitdem verschwunden - möglicherweise halte sie sich im Bereich um die Uniklinik, in Grünau oder in Connewitz auf.

"Da die Vermisste gesundheitliche Probleme hat und auf Medikamente angewiesen ist, sucht die Polizeidirektion Leipzig nun mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-Jährigen", hieß es weiter.

Beatrix Monika S. wurde wie folgt beschrieben: