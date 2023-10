Mehr Passagiere an Sachsens Flughäfen: Das sind die Top-Verbindungen

Leipzig/Dresden - Die Flughäfen in Leipzig und Dresden konnten sich in diesem Jahr über deutlich mehr Reisende als noch im Vorjahr freuen.

2023 waren die sächsischen Flughäfen beliebter als noch im Vorjahr. © Christian Modla/dpa

Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Donnerstag mitteilte, verbuchte der Flughafen Leipzig/Halle in den Monaten zwischen Januar und September demnach rund 1,6 Millionen Fluggäste. Das entspricht einem Plus von 39 Prozent.

Auch in Dresden gab es einen Zuwachs um 11,9 Prozent, so wurde der Flughafen in den ersten neun Monaten des Jahres von insgesamt 705.566 Passagieren genutzt.

Besonders beliebt waren dabei vor allem die Verbindungen zu den internationalen Drehkreuzen Frankfurt, Amsterdam und Zürich.

Aus Leipzig hingegen zog es rund 75 Prozent der Reisenden in Urlaubsregionen rund um das Mittelmeer sowie das Rote und Schwarze Meer und den Atlantik.