Monatelange Ausfälle, Sperrungen, Mitarbeiter-Betrug: Was ist in diesem Leipziger Fitnessstudio los?

Am 21. Oktober waren die Duschen des Leipziger FitOne-Wellnessbereichs ebenso gesperrt ... © privat

Schon ab 20 Euro im Monat kann man in der günstigsten Variante in einem der 37 FitOne-Studios in Deutschland, Österreich und Polen trainieren. Wer nach dem Pumpen Entspannung sucht, wird - falls im Gym vorhanden - im Wellnessbereich fündig.

So auch in Leipzig. Für monatlich 50 Euro im 23-Monatsvertrag plus Verwaltungspauschale sowie Service-, Hygiene- und Energiepauschale kann man in der "eindrucksvollen Wellnesslandschaft" relaxen.

Auf der Website wird neben Solarium und Massarium auch mit vier Saunen, Wärmebank, Schneeparadies, Tauchbecken und Eisbrunnen geworben. Ein laut eigenen Angaben "einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis".

Diese Services standen den extra dafür zahlenden Kunden aber offenbar nur selten vollumfänglich zur Verfügung. Nachdem seitens FitOne im Zuge steigender Energiekosten bereits die Monatsbeiträge erhöht, einseitig die Betriebszeiten der Sauna- und Schneekabine verringert und eine Energiepauschale eingeführt wurden, führen nun auch immer häufigere und vor allem langanhaltende Ausfälle zu Beschwerden.