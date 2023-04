30 km/h in der Wolfgang-Heinze-Straße: Stadt prüft erneut Tempolimits auf Leipzigs Hauptstraßen

Leipzig - Die Wolfgang-Heinze-Straße ist eine wichtige Hauptverkehrsstraße im Süden von Leipzig . Schon mehrmals haben sich Mitglieder der Ratssitzung für eine "Tempo 30"-Zone dort ausgesprochen. Am Mittwoch wurde erneut ein Vorstoß der Linken-Fraktion zu diesem Thema gewagt.

Viele Straßen in Leipzig, wie hier der Ranstädter Steinweg, haben bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h. © Hendrik Schmidt/dpa

Stadträtin Juliane Nagel fasste die Problematik in der jüngsten Ratssitzung zusammen.

"Bereits 2020 gab es eine Anfrage an die Stadt, ob eine Reduzierung der Geschwindigkeit in der Wolfgang-Heinze-Straße umsetzbar sei - die Antwort war 'Nein', da die Maßnahme nicht im aktuellen Lärmaktionsplan zu finden ist", so Nagel.

Der Leipziger Lärmaktionsplan hatte 2022 festgelegt, dass das Verkehrsamt an 55 Hauptstraßenabschnitten in dicht bebauten Wohngebieten bis 2024 Tempo 30 Schilder aufstellen muss. Die Wolfgang-Heinze-Straße fiel nicht darunter.

"Die Straße hat eine schwierige Oberflächenbeschaffenheit aus Großverbundplatten, Gleisen und Pflastersteinen. Der erzeugte Lärm macht krank und schränkt die Lebensqualität ein", so Nagel.