Leipzig plant fast 100 zusätzliche Plätze für Geflüchtete

Die Grundrisskonzepte, sowie die Ausstattung der zusätzlichen Wohnungen sollen sich an den Gemeinschaftsunterkünften in der Braunstraße 28 und An den Tierkliniken 48 orientieren.

Die Gemeinschaftsunterkunft in der Friederikenstraße 37 soll um vier Gebäude erweitert werden, um ausreichend Platz für die steigende Zahl geflüchteter Menschen zu bieten. © Anke Brod

Im Juni will die Ratsversammlung über die Finanzierung des Projekts entscheiden, sodass im Oktober mit dem Bau begonnen werden kann.

Schon im März des nächsten Jahres soll dieser abgeschlossen und die Gebäude im April in Betrieb genommen werden.

Rund 4,1 Millionen Euro wird das Vorhaben die Stadt kosten, weshalb sie ausdrücklich auf die Dringlichkeit des Projekts hinweist:

"Die Zahl der Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen, ist seit dem letzten Jahr deutlich gestiegen. Auch Leipzig hat in den zurückliegenden Monaten wieder mehr Geflüchtete aufgenommen", heißt es.

Inzwischen seien alle Plätze in den Unterkünften belegt, weswegen das Sozialamt in ganz Leipzig nach geeigneten Häusern und Flächen suche. So lange müssen die Menschen in Notunterkünften unterkommen.