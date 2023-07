Leipziger Doppelhaushalt freigegeben: Stadt muss für teure Investitionen Kredite aufnehmen

Lange hatte die Stadt über dem Haushaltsplan gebrütet, nun wurde dieser auch endlich von der Landesdirektion freigegeben. © Peter Endig/dpa

Der Stadtrat hatte bereits Anfang Februar über den Riesen-Haushalt abgestimmt, knapp ein halbes Jahr später bestätigte das Dezernat Finanzen nun, dass der Doppelhaushalt für 2023 und 2024 von der Landesdirektion Sachsen freigegeben wurde.

"Wir haben bewiesen, dass wir wichtige Anliegen und Projekte für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt angehen. Trotzdem ist unsere finanzielle Leistungsfähigkeit in Hinblick auf Zahlungsfähigkeit, Zinsaufwendungen, Kreditaufnahmen und Personalaufwendungen sowie den Anstieg der sozialen Ausgaben gefährdet", berichtete Finanzbürgermeister Torsten Bonew.

Trotz engem Gürtel will die Stadt in den beiden beschlossenen Haushaltsjahren große Investition ermöglichen, vor allem im Bereich Kita- und Schulausbau, Klimaresilienz und Digitalisierung. Dafür sind in 2023 knapp 464 Millionen Euro, im Jahr 2024 in 503 Millionen Euro Etat eingeplant.

Dafür muss Leipzig Kredite aufnehmen - was laut Landesdirektion nur wegen dem stetigen Schuldenabbau der vorangegangenen Jahre und den Zuschüssen der Regierung während Corona und der Energiekrise möglich ist.