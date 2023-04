Leipzigs Bürgermeisterin für Kultur für weitere Amtszeit bestätigt

Leipzig - Dr. Skadi Jennicke (45) bleibt Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig . Das hat die Ratssitzung am Mittwoch mehrstimmig beschlossen.

Leipzigs Kulturbürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke (45, Die Linke) bleibt in ihrem Amt. © Wolfgang Zeyen

Nach Angaben der Stadt bleibt die 45-Jährige damit weitere sieben Jahre die Leiterin des Dezernates für Kultur, ihre zweite Amtszeit beginnt im Juni 2023.

41 Stadträte hatten am Mittwoch für die Linken-Politikerin gestimmt, für ihren Kontrahenten Christoph Meißner hatte es mit nur drei Stimmen reichlich weniger Zuspruch gegeben.

Jennicke ist 1977 in Leipzig geboren und hat nach einem Studium an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" unter anderem am Schauspiel Leipzig gearbeitet.

Das Dezernat Kultur ist für alle städtischen Kultureinrichtungen von Leipzig und deren Förderung verantwortlich.