Leipzigs Licht-Masterplan: Stadt installiert erste Solar-Leuchten

Leipzig - In immer mehr Teilen der Stadt strahlt Leipzigs Stadtbeleuchtung in neuem, warm-weißen Licht umweltfreundlicher LED-Lampen.

Die neuen Solar-Leuchten sollen als Pilotanlage dienen. © PR/ Stadt Leipzig

In immer mehr Straßen kommen die modernen LEDs schon zum Einsatz. Entlang des Geh- und Radwegs am Gleisgrün beim Plagwitzer Bahnhof nahm das Verkehrs- und Tiefbauamt nun erstmals Solar-Leuchten in Betrieb.

Diese verfügen über einen sogenannten "Smart Modus", der es ermöglicht in den dunklen Stunden verschiedene Dimmstufen zu programmieren. Das Licht würde dann zu bestimmten Zeiten nur angehen, wenn sich Passanten nähern.

Die Solarlichter sollen als Pilotanlage dienen, an der verschiedene Optionen hinsichtlich der Schaltzeiten und Dimmstufen getestet werden sollen.

"Die intelligente Steuerung der Anlage ist hocheffizient und dient dazu, nächtliche Lichtverschmutzung in sensiblen Gebieten zu reduzieren, um beispielsweise Insekten, Vögel und Fledermäuse zu schützen. Der Betrieb mit erneuerbarer Solarenergie – erstmals in dieser Form in Leipzig – ist zudem ein Beitrag zum Klimaschutz in der Stadt", sagte Baubürgermeister Thomas Dienberg.