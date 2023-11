Live im Stream: Vitali Klitschko spricht heute im Leipziger Stadtrat

Am Mittwoch werden unter anderem Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (55, SPD) und Markus Lewe (58, CDU), Präsident des Deutschen Städtetags und Oberbürgermeister der Stadt Münster, in Leipzig erwartet.

Das Oberhaupt der ukrainischen Hauptstadt weilt aktuell wegen der deutsch-ukrainischen Partnerschaftskonferenz in Leipzig. Für Mittwochmorgen ist dabei eine Pressekonferenz geplant. Am Nachmittag wird Klitschko dann im Rathaus erwartet. Gleich zu Beginn der Sitzung werde er dort zu den Stadträten sprechen, wie Leipzigs Verwaltung mitteilte.

Im April vergangenen Jahres hatte sich Klitschko per Videoschalte an die Menschen der Messestadt gewandt. © Sebastian Willnow/dpa

Klitschko ist ein bekanntes Gesicht in der Messestadt, immerhin zählt Kiew auch als langjährigste Partnerstadt Leipzigs. Die Städtefreundschaft besteht bereits seit 1961. Zu den Schwerpunkten der Zusammenarbeit zählen Wirtschaft, Soziales und sogar Schulpartnerschaften.

Für das Stadtoberhaupt wird es nicht das erste Mal sein, dass er zu Leipzigs Stadträten spricht. So hatte er sich unter anderem im April 2022 per Videoschalte an die Bürgerinnen und Bürger der Messestadt gewandt. Im Juli vergangenen Jahres hatte er OB Jung einen Brief geschickt und sich darin für die Unterstützung aus Leipzig während des Krieges bedankt.

"Starke Partner sind der Schlüssel in jeder humanitären Notlage", schrieb Klitschko in dem Brief. "Das gilt aktuell in besonderer Weise für uns in Kiew und für die ganze Ukraine."

Die Ratsversammlung am Mittwoch ist wie immer öffentlich. Wer die Rede also miterleben möchte, kann dies sogar vor Ort tun. Darüber hinaus bietet die Stadt wie üblich einen Livestream unter leipzig.de an. Los geht's um 14 Uhr.