Handwerkerheft hilft nur bedingt: Parkplätze-Situation in Leipzig auch für Pflegedienste ein Dilemma

Leipzig - Der Arbeitsalltag eines mobilen Pflegediensts in Leipzig ist schon schwer genug: Im Minutentakt versorgen die Angestellten ihre Patienten und sorgen für deren Wohl. In einigen Wohngebieten der Stadt wird die Pflegeleistung auf der Suche nach einem Parkplatz aber zum Spießrutenlauf. Der Leipziger Stadtrat machte das in der Ratssitzung am Mittwoch zum Thema.