"Pay what you can": Leipzig will Oper und Co. für alle anbieten

Leipzig - Die Messestadt strotzt nur so vor kulturellen Angeboten, doch nicht jeder kann sich einen Besuch in der Oper, im Gewandhaus oder auch im Leipziger Schauspiel leisten. Ein neues Vorhaben des Stadtrats soll dies nun ändern.

Für wenig Geld einen Abend in der Oper verbringen? Das Projekt "Pay what you can" soll genau das ermöglichen. © Hendrik Schmidt/dpa

"Pay what you can" lautet das Motto des Projekts, zu Deutsch: "Bezahle, was du kannst". Die Idee: Statt fester Preise sollen Besucher für Veranstaltungen im Gewandhaus, im Schauspiel, im Theater der Jungen Welt und in der Oper zahlen, was sie für richtig halten.

Die Stadt Hagen habe die Idee bereits erfolgreich umgesetzt, sagte FDP-Stadtrat Sascha Matzke am Mittwoch in der Ratsversammlung. Auch Leipzigs kulturelle Eigenbetriebe würden bereits viel tun, um neue Zuschauer zu gewinnen. Diese Methode hätten sie allerdings noch nicht angewandt.

"Hier wollen wir, dass die Leute in die Häuser strömen und sogar für einen geringen Beitrag Hochkultur erleben können", so Matzke.