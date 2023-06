"Hat mit Notstand nichts zu tun": Heftige Debatte in Leipzigs Stadtrat um Wirtschafts-Verkehr

Leipzig - Der Verkehr der Messestadt soll klimafreundlicher werden, das steht spätestens seit Ausrufung des Klimatnotstands fest. Gleichzeitig muss jedoch auch der Wirtschaftsverkehr fließen. Leipzigs Grüne und die Stadtverwaltung haben deshalb Pläne vorgestellt, um kurzfristig Abhilfe zu schaffen. Für Diskussionen sorgte mal wieder die Frage, wann das Dezernat von Baubürgermeister Thomas Dienberg ( Grüne ) diese fertig haben will.

Mit kurzfristigen Lösungen will Leipzig dem Wirtschaftsverkehr unter die Arme greifen. Für Diskussionen sorgte im Stadtrat allerdings die Frage, ob diese tatsächlich so kurzfristig kommen werden. © Jan Woitas/dpa/dpa-tmn

Bündnis-90-Stadträtin Kristina Weyh betonte bei der Vorstellung der Pläne noch, dass schnelle Lösungen unbedingt erforderlich seien. Die Grünen hatten dazu zunächst eigene Forderungen formuliert, stellten schließlich jedoch den Vorschlag der Verwaltung zur Abstimmung.

Deren Lösungen sehen wie folgt aus:



Jeder erste Parkplatz einer an eine Hauptstraße angrenzenden Nebenstraße soll von 7 bis 18 Uhr dem Wirtschaftsverkehr vorbehalten und perspektivisch mit einer E-Lademöglichkeit ausgestattet werden.



Für Sonderparkgenehmigungen auf Hauptstraßen soll eine konkrete Regelung erarbeitet werden - unter der Voraussetzung, dass die öffentliche Sicherheit, ÖPNV sowie Rad- und Fußverkehr nicht behindert werden.



Eine App soll Beantragung und Bewilligung von Sondergenehmigungen maßgebend vereinfachen und beschleunigen. Digitale Werkzeuge sollen zudem dabei helfen, mögliche Regelungen in der Praxis zu überwachen.



Kammern, Verbände und andere Akteure im Verkehrsbereich sollen in die Planungen einbezogen werden.



Die Stadtverwaltung will dabei zunächst prüfen, ob und wie sich die Pläne konkret umsetzen lassen. Ein detaillierter Zeitplan zur Bearbeitung der Konzeption sollte eigentlich bis Ende des zweiten Quartals, also Ende Juni, in den Fachausschüssen Stadtentwicklung und Bau sowie Wirtschaft, Arbeit und Digitales vorliegen.

Unabhängig davon sollen bis zur Verabschiedung des Langfristkonzeptes "Ruhender Verkehr" zusätzliche Lieferzonen eingerichtet werden.