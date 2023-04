Stadt prüft Feuerwerksverbot zu Silvester - zumindest an bestimmten Stellen

Leipzig - Während der Corona-Pandemie wurde die Silvester-Böllerei in Leipzig kurzzeitig verboten . Zur Jahreswende 2022 wurde die alte Tradition wieder ausgiebig zelebriert - zum Leidwesen von Haustieren, Wildtieren und Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst. Im Stadtrat wurde nun erneut diskutiert, ob ein Feuerwerk zu Silvester verboten werden könnte.

In der Stadt Leipzig könnte es bald ein zentrales Feuerwerk geben - damit die Böllerei im Privaten zurückgeht. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek fasst in seinem Antrag zusammen, was mittlerweile allen klar sein dürfte.

"Der Lärm ist erheblich, die Knaller werden immer lauter. Menschen beschweren sich, aber Tiere werden sich nie an die Geräusche gewöhnen können. Die Feinstaubverschmutzung ist ein Problem, auch Rettungskräfte und die Polizei sprechen sich deutlich für eine Einschränkung aus", so Kasek.

Ähnliche Anträge waren bereits häufiger Thema in der Ratssitzung gewesen. Das Problem: In Sachsen gibt es kein Landesemissionsgesetz, welches die Böllerei verbieten oder einschränken könnte. Lediglich eine Sprengstoffverordnung, die es auf Länderebene erlaube, "Knallkörper mit ausschließlicher Knallwirkung in dicht besiedelten Gebieten zu verbieten".

Die Auslegung einer solchen Verordnung könnte für die Stadt Leipzig geprüft werden - aber nicht alle Räte würden dies begrüßen.