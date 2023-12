Traktorendemo in Leipzig: Massive Verkehrseinschränkungen erwartet

Leipzig - Für den Montagvormittag ist eine Demonstration mit Traktoren in der Leipziger Innenstadt angemeldet. Es werde mit massiven Verkehrseinschränkungen gerechnet, so die Polizei am Morgen.

Die ersten Landwirte reisten bereits am frühen Montagmorgen über die Rackwitzer Straße an. © Tobias Junghannß

Demnach werden 300 Traktoren und Lastwagen erwartet.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen sich um 8 Uhr am Park and Ride Neue Messe treffen und von dort gegen 9 Uhr in Richtung Innenstadtring fahren. Dort sind mehrere Ringrunden geplant. Die Demonstration endet um 11 Uhr am Völkerschlachtdenkmal.

Es werde keine Vollsperrung der Strecke geben, so die Polizei. Demnach ist auf dem Ring die Nutzung der rechten Fahrbahnseite für die Demonstration vorgesehen. Es werde auch mit Anreisen außerhalb von Leipzig gerechnet, so die Polizeisprecherin.

Die Demonstration steht unter dem Motto "Ampel zwingt uns zum Stillstand - Bei Rot bleiben wir stehen!".