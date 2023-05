Verkehrschaos in Leipzig: CDU erringt Bau von neuem Park&Ride-Platz

Leipzig - Das Verkehrschaos in Leipzig , gerade bei Spielen von RB , hält weiterhin an. Und während das Thema immer wieder auf die Tagesordnung gebracht wird, scheinen Lösungen weit entfernt. Leipzigs CDU-Fraktion im Stadtrat konnte nun zumindest einen Teilsieg erringen.

"Wir fordern, dass der nicht genutzte Lagerplatz der LVB dort, der nicht eingezäunt und schön vermüllt ist, als Parkplatz genutzt wird", so Dosin.

Für Besucher, die diese Strecke nutzen, sei es der erste Punkt, von dem aus sie per Bahn zum Hauptbahnhof und von dort per Tram zum Stadion kämen.

"Der S-Bahnhof Heiterblick ist da ein Negativbeispiel, weil es hier nicht mal einen Parkplatz gibt", sagte Dosin. "Dabei ist dieser total genial gelegen, denn er befindet sich direkt an der B87."

Das Park&Ride-System stand immer wieder im Fokus der Debatte um das Verkehrschaos. Entsprechende Plätze seien in zu geringer Zahl oder mancherorts gleich gar nicht vorhanden, beklagte auch CDU-Stadtrat Falk Dosin während der vergangenen Ratsversammlung. Besucher von außerhalb der Messestadt würden deshalb doch mit dem Auto in die City fahren.

Der Vorschlag der Union: Einen Park&Ride-Platz am S-Bahnhof Heiterblick zwischen Wodanstraße und Technischem Zentrum Heiterblick errichten.

Die Verbesserung des Systems sollte eigentlich in einem Konzept zusammengefasst und dann angegangen werden. © Leipzig Livereport

Der Vorschlag sieht vor, aus dem Areal einen Schotterplatz zu machen, um die Kosten gering zu halten. "Der Platz bietet sich hierfür an und kann zügig bereitgestellt werden", heißt es dazu im Antrag der CDU. Vorgesehen ist die Umsetzung noch in diesem Jahr.

Vonseiten der Verwaltung kam zunächst Zurückhaltung. Ein Gegenvorschlag erklärte, zunächst einmal zu prüfen, ob am S-Bahn-Haltepunkt Heiterblick ein Park&Ride-Standort eingerichtet werden sollte. Statt einzelnen Vorstößen solle lieber in übergreifenden Konzepten agiert werden. Ein solches werde derzeit für das gesamte Park&Ride-System in Leipzig erarbeitet.

Im Vorschlag der Stadtverwaltung hieß es dazu, dass dieses noch im zweiten Quartal 2023 in den Stadtrat eingebracht werden.

"Lassen Sie uns abwarten, bis wir das Konzept haben und dann können wir das umsetzen", erklärte noch Grünen-Fraktionschef Dr. Tobias Peters. Doch noch während der Debatte musste OB Jung einräumen, dass der Termin nicht haltbar sei.

Statt weiter zu warten, folgte die CDU lieber ihrem eigenen Vorschlag und auch die Mehrheit der Stadträte stimmte dafür.