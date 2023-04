Zero-Waste für Leipzig: Nun sind die Bürger gefragt

Die "Zero-Waste-Strategie" soll dabei helfen bis 2030 die vom Stadtrat beschlossenen Ziele umzusetzen. © 123rf/mixedlight

"Die Umsetzung der Ziele wird alle Bereiche des städtischen Lebens betreffen. Daher möchten wir auch allen die Möglichkeit geben sich an der Strategie zu beteiligen", sagte die Betriebsleiterin der Stadtreinigung, lke Franz.

Am 8. Mai soll es so weit sein. In Form einer öffentlichen Bürgerbeteiligung sollen alle Leipziger, sowie Vertreter aus der Stadtverwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft ihre Kritik, Ansichten und Wünsche hinsichtlich der "Zero-Waste-Strategie" teilen können.

Stattfinden soll die Veranstaltung von 16 Uhr bis 18.30 Uhr im "Huldreich Groß Saal" der Stadtbibliothek.

Zweck der Strategie sei es, bis 2030 die vom Stadtrat beschlossenen Ziele, wie beispielsweise die Reduzierung des Abfalls um mindestens zehn Prozent, umzusetzen, wie die Stadtreinigung mitteilte.