Radeln, Trödeln und MDR-Stars: Das alles hat Leipzig Euch heute zu bieten

Leipzig - Stadtfest , Herbert Grönemeyer (67) live, Public Viewing – Leipzig hatte bei bestem frühsommerlichen Wetter am Wochenende viel zu bieten. Wer immer noch nicht genug hat, kann aber auch am Sonntag noch einiges erleben.

Zentrum-Südost - Ihr wollt den Tag sportlich beginnen oder dabei zuschauen, wie es andere tun? Dann sind die Neuseen Classics genau das Richtige für Euch. Verschiedene Strecken für Erwachsene und Kinder führen Euch ab 8.30 Uhr vom Startpunkt an der Alten Messe durch den Leipziger Süden und in den Landkreis Leipzig. Anmeldungen sind auch noch am Sonntagmorgen möglich, das Meldebüro öffnet um 6 Uhr.

Alle weiteren Infos zu Zeiten, Strecken und Meldegebühr findet Ihr hier.