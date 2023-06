Radfahrer (55) bei Unfall in Leipzig schwer verletzt: Auto fährt einfach weiter

Leipzig - Unfassbares Verhalten: Ein Radfahrer (55) ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag im Leipziger Stadtteil Heiterblick schwer verletzt worden - das beteiligte Auto fuhr einfach weiter.

In Leipzig kam es am Mittwoch zu einer Unfallflucht - ein 55 Jahre alter Radfahrer war schwer verletzt worden. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es gegen 14.35 Uhr zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Wagen.

Demnach war eine unbekannte Person am Steuer auf der Torgauer Straße in nördliche Richtung unterwegs und fuhr an der Portitzer Allee vermutlich über eine rote Ampel.

Der 55-Jährige habe gerade mit seinem Fahrrad die Torgauer Straße an der grünen Ampel für Radler und Fußgänger überqueren wollen.



Durch den Crash habe der Radfahrer schwere Verletzungen erlitten und ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen.

Am Fahrrad sei zudem ein Schaden von etwa 300 Euro entstanden.

In dem Fall wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Dazu sucht die Polizei Zeugen.