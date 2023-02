Sie überlebte Auschwitz: Holocaust-Zeitzeugin spricht in Leipzig

Leipzig - Sie ist eine der letzten Überlebenden des Holocaust: Die jüdische Zeitzeugin Eva Umlauf (80) wird am 3. März in Leipzig zu Gast sein.

Die Auschwitz-Überlebende Eva Umlauf (80) wird am 3. März als Holocaust-Zeitzeugin in Leipzig sprechen. © Federico Gambarini/dpa

Eva Umlauf kam am 19. Dezember 1942 in einem Arbeitslager zur Welt und wurde im Alter von zwei Jahren gemeinsam mit ihrer Mutter in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert.

Die Kinderärztin, Psychotherapeutin und Autorin liest am kommenden Freitag um 18 Uhr in der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses aus ihrem Buch "Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen" und spricht anschließend mit dem Publikum, wie die Stadt Leipzig mitteilte, die gemeinsam mit dem Erich-Zeigner-Haus einlädt.

Das Zeitzeugen-Gespräch finde im Zusammenhang mit der aktuell laufenden Ausstellung "Einige waren Nachbarn: Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand" des United States Holocaust Museums statt.