Nach Rückzug der Leipzig Kings: Europäische Football-Liga hält an Sachsen-Standort fest

Leipzig - Die European League of Football (ELF) hat mit Bedauern auf den Rückzug der Leipzig Kings reagiert, traut dem Standort aber eine Zukunft in der Liga zu.

Die Leipzig Kings, hier Anthony Dable-Wolf (34, l.), zogen sich aus finanziellen Gründen aus der ELF zurück. Die Liga hält aber am Standort fest. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

"Die European League of Football glaubt fest an das Fan-Potenzial in der Region und wird unmittelbar die Gespräche mit potenziellen neuen Besitzern aufnehmen", teilte die Liga am Mittwoch mit.

Und weiter: "Klares Ziel ist es, dass Leipzig in der Saison 2024 unter neuer Führung wieder mit einem Team an der European League of Football teilnehmen wird."

Die Leipzig Kings, Gründungsmitglied der Europäischen Liga 2020, hatten sich wegen finanzieller Schwierigkeiten aus dem Spielbetrieb zurückgezogen.

Die Liga entzog den Kings die Lizenz, die Spieler aus dem Kader werden nun als Free Agents geführt.