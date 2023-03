Super-Streik im Regional- und Fernverkehr: Seit Mitternacht steht Leipzig still

Die Straßenbahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) blieben am Montag in ihren Depots. © Sebastian Willnow/dpa

Die Leipziger Verkehrsbetriebe teilten bereits via Twitter mit, dass ihr Linienverkehr komplett eingestellt ist. Bis voraussichtlich Dienstag 4 Uhr sollten weder Straßenbahnen noch Busse fahren.

Am Leipziger Hauptbahnhof machten sich gegen 0 Uhr die vorerst letzten Züge auf den Weg. Auch dort wird laut Deutscher Bahn mit erheblichen Einschränkungen gerechnet.

"Wir werden am 27. März einen historischen Streiktag erleben, indem wir gemeinsam die Beschäftigten der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland in den Streik rufen und damit, davon gehen wir aus, das Land in großen Teilen zum Stillstand bringen werden", hatte ver.di-Sprecher Paul Schmidt bereits im Vorfeld angekündigt.

In Sachsen soll sowohl der Regional- als auch Fernverkehr in den fünf Städten Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau und Plauen lahmgelegt werden.