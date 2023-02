Katze starb nach Corona-Mutation: Jetzt müssen Jonny und Jacob als Duo klarkommen

Jonny und Jacob sind ein unzertrennliches Team - auch wegen ihrer geteilten schwierigen Vergangenheit. © Facebook/Tierheim Delitzsch

Wie das Delitzscher Tierheim auf Facebook erzählte, waren die erst im August 2022 geborenen Brüder einst ein Trio: Jonny, Jacob und Jake. Doch Letzterer erkrankte und starb schließlich an feliner infektiöser Peritonitis (FIP) - ausgelöst von Coronaviren.

Rund 70 Prozent aller Katzen tragen das Coronavirus in sich, doch bei nur rund 5 bis 10 Prozent von ihnen kommt es zu einer Mutation der Viren und daraufhin dann zur Erkrankung an FIP. Wen es trifft, ist abhängig von Alter, Immunstatus, Genetik und Infektionsmenge.

Erst nach der Corona-Mutation war Jake getestet und sofort in private Behandlung gegeben worden: "Denn diese Erkrankung muss nicht mehr tödlich verlaufen." Doch in Jakes Fall war FIP leider zu aggressiv für seinen kleinen Körper, und so erlag er der Krankheit.

Zurückgelassen hat er seine Brüder Jonny und Jake, die jene ansteckende Coronaviren wohl ebenfalls in sich tragen, jedoch aktuell "fit und mopsfidel" sind. Ob es auch bei ihnen eines Tages zu einer Mutation kommen wird, kann nicht vorhergesagt werden.

Dennoch soll diese tragische Vergangenheit nicht ihrer Zukunft im Weg stehen: Jonny und Jacob wollen zusammen ein neues Kapitel beginnen, in einer liebevollen Familie, die sie nimmt, wie sie sind.