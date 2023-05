Oelzschauer Hunde lernen das Busfahren

Zum Glück konnte einer der Hundefreunde seine Kontakte spielen lassen, denn sein Fußballtrainer ist hauptberuflich Busfahrer. Daniel Sonneberg, Mann am Steuer, hat selbst einen Hund von den Oelzschauern und freut sich, durch seine Hilfe etwas zurückgeben zu können.

Sein achtjähriger Schützling Konstantin habe die Pfleger auf die Idee gebracht, da er die vorbeifahrenden Busse immer wieder anbellte und ihnen am liebsten hinterherjagen wollte.

So lernen die Vierbeiner, keine Angst vor dem großen Bus zu haben, mutig einzusteigen und gewöhnen sich daran, einen Maulkorb zu tragen. In der MDR-Mediathek könnt Ihr die Hunde während ihres Trainings in Aktion sehen und noch mehr über Konstantin und seine Freunde erfahren.