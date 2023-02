Schüchterne Karla sucht ein ruhiges Zuhause für sich und ihren Bruder!

Karla war zunächst äußerst schüchtern und vorsichtig. Das hat ihr glatt den Spitznamen "Die Unsichtbare" eingebracht. Mittlerweile zeigt sich die süße Samtpfote schon häufiger. © Montage: Screenshots/facebook.comkatztastisch.de

Ruhe ist dabei tatsächlich wichtig. Denn wie ihre Pflege-Mama Anne von Katztastisch schreibt, steckt in Karla eine sensible Persönlichkeit, die sich langsam an den Menschen gewöhnt.

"Ihre Schüchternheit zu überwinden trainieren wir jeden Tag und bereits jetzt sind schon große Fortschritte erkennbar, sie lässt sich berühren und wenn sie es schafft, sich fallen zu lassen, schnurrt sie sogar dabei", schreibt die stolze Mama.

Wie groß der Fortschritt tatsächlich ausfällt, zeigt sich bei einem Blick zurück auf Karlas ersten Auftritt auf der Facebook-Seite des Tierheims. Damals war die kleine Samtpfote noch so schüchtern und vorsichtig, dass man sie kaum zu Gesicht bekam, sie kurzerhand den Spitznamen "Die Unsichtbare" erhielt.

Ihre anfängliche Vorsicht scheint sie mittlerweile besser im Griff zu haben, zeigt sich sogar eng schmusend mit Brüderchen Karl.

Nun aber steht für sie der nächste große Schritt an, denn auch Karla soll die Chance bekommen, in einem familiären Umfeld aufzuwachsen, in dem sie dem Menschen langsam vertrauen kann.