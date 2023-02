Kätzchen vom Pech verfolgt: "Als würde ein Kampf ums Überleben nicht reichen"

Torgau - Noch so jung und so zuckersüß – und trotzdem reißt die Pechsträhne von Kätzchen Phiene einfach nicht ab. Seit Wochen wird ein neues Zuhause für sie gesucht, doch immer wieder kommt ihr ihre Gesundheit dazwischen.

Phiene hat schon ganz schön viel durchgemacht in ihren ersten Lebensmonaten. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/tierhilfetorgauev, Screenshot/Facebook/Tierhilfe Torgau

Eigentlich hat die junge Katzendame in ihrem kurzen Leben schon genug durchgemacht. Erst wurde sie als Katzenkind von einem größeren Tier so schlimm gebissen, dass sie schwere Verletzungen davontrug. Dann hat die Erholungszeit so lange gedauert, dass sie andere Katzenwaisen kommen und gehen sah – selbst durfte sie aber nie weg.

Gerade als es einen Lichtblick für Phiene gab, musste sie den nächsten Rückschlag einstecken, schreibt die Tierhilfe Torgau zu einem emotionalen TikTok-Video. "Als würde ein Kampf ums Überleben nicht reichen, um schließlich rundum glücklich werden zu dürfen", heißt es da.

Denn die Samtpfote war nach ihrer schweren Verletzung und dem Kampf zurück ins Leben im Januar eigentlich schon bereit zur Vermittlung, sie und ihr bester Kumpel Peter Pan saßen schon fast auf gepackten Köfferchen.

Doch plötzlich ereilte Phiene ein schlimmer Husten, der bis jetzt einfach nicht weggehen will. Die Tierschützer mussten sich unwillkürlich fragen, ob die schlimme Bissverletzung nicht doch ihre Spuren hinterlassen hat.

Dann folgte der Schreck: "Das Röntgenbild zeigte einen grauen Schatten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit Asthma." Zum Glück gibt es aber Möglichkeiten, die Krankheit zu behandeln.