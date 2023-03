Unglaubliches Happy End: Jimmy war über zwei Jahre verschwunden, jetzt ist er wieder da!

Die Dame verstarb jedoch kurze Zeit später, weshalb Timmy bei Verwandten unterkam. Diese brachten den inzwischen 14,5-Jährigen zuletzt in den Gnadenhof Neuhaus Schiernitz, damit er dort seine letzten Tage verbringen kann - wäre da nicht die Besitzerin des Gnadenhofs.

Demnach hatte eine ältere Frau den Kleinen etwa drei Monate nach seinem Verschwinden via Ebay unter dem Namen Jimmy gekauft. Wo er diese drei Monate verbrachte, lasse sich heute nicht mehr nachvollziehen.

"Wir haben ihn gefunden und er lebt noch!", verkündete der Verein am Wochenende freudig auf Facebook .

"An dieser Stelle nochmal erwähnt, denkt dran, eure Tiere sollten nicht nur gechipt, sondern auch registriert werden! Nur so haben wir unseren Timmy wiedergefunden."

Ein großes Dankeschön richtete die Tiernothilfe zudem an die Besitzerin des Gnadenhofs Neuhaus Schiernitz. "Sie versorgt im Moment 240 (!) Tiere und das zum größten Teil aus eigenen Mitteln." Spenden bekomme sie aufgrund der aktuellen Krisen nur selten. "Also wer will und kann, sollte ein paar Euro spenden."