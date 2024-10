Angelo (†25) von Lkw überrollt: Angehörige starten Spendenaufruf nach tragischem Unfall

Markranstädt - Trauer in Markranstädt (Landkreis Leipzig): Bei einem tragischen Unfall Mitte Oktober wurde der nur 25-jährige Pier Angelo Licari in der Einfahrt eines Rewe-Parkplatzes von einem Lkw überrollt und getötet . Freunde und Angehörige haben einen Spendenaufruf organisiert, um ihm eine würdige Trauerfeier zu ermöglichen.

"Egal wie düster der Augenblick ist, das Licht wird immer die Dunkelheit verdrängen. Lasst uns der Familie etwas Licht in dieser dunklen Zeit schenken und zeigen, dass sie nicht alleine sind!", so die rührenden Worte von Angelos Angehörigen.

Den Angaben eines Freundes nach wuchs der 25-Jährige bereits seit seiner Geburt in Deutschland auf, Verwandte väterlicherseits leben in Italien.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle kurz nach dem Unfall am 11. Oktober. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der 25-Jährige war am Nachmittag des 10. Oktober in der Einfahrt zu einem Parkplatz an der B87/Leipziger Straße in Markranstädt mit einem Hyundai zusammengestoßen, der den Parkplatz verlassen wollte.

Angelo stürzte und wurde von einem gerade in diesem Augenblick auf den Parkplatz einbiegenden Laster überfahren. Der junge Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Sowohl der Fahrer des Hyundai (54) als auch der Lkw-Fahrer (33) erlitten einen Schock und mussten von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.