Auto kracht in Linkskurve erst gegen Baum, dann in Stromkasten

Der Audi wurde stark beschädigt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Den Informationen von vor Ort nach ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr auf der B87 in Richtung der Innenstadt.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines Audis dort in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und krachte erst in einen Baum am Straßenrand sowie in einen Stromkasten.

Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste in ein nahes Krankenhaus gebracht werden. Sein Audi wurde stark beschädigt und abgeschleppt. Auch an dem Stromkasten entstand erheblicher Sachschaden, weswegen Mitarbeiter der Stadtwerke zur Stelle eilen mussten.

Die Feuerwehr zersägte den gefällten Baum und transportierte ihn ab. Die Adenauerallee musste vorübergehend gesperrt werden.