12.11.2023 19:44 978 Fußgänger von Auto erfasst: Verletzter bei Unfall am Sportforum

Bei einem Unfall am Sportforum in Leipzig ist am Sonntagabend ein Mann verletzt worden.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Bei einem Unfall am Sportforum in Leipzig ist am Sonntagabend ein Mann verletzt worden. Am Sportforum in Leipzig ist es am Sonntagabend zu einem Unfall gekommen. © Leipzig Livereport Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich das Unglück gegen 18.30 Uhr zugetragen. Was genau dabei passiert war, war zunächst noch unklar. "Aktuell können wir lediglich sagen, dass es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Auto gekommen war", so der Sprecher. Leipzig Unfall Riskantes Überholmanöver: Auto wird in Leipzig von Trams eingequetscht – eine entgleist! Der Passant wurde dabei am Kopf verletzt. "Er hatte zum Glück keine schweren Verletzungen erlitten, musste jedoch zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden." Ein Fußgänger wurde dabei verletzt. © Leipzig Livereport Die Straße Am Sportforum musste im Zuge der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

Titelfoto: Leipzig Livereport